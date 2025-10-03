Щетите в Царево са за над 40 млн. лв. Бедственото положение остава в сила

Снимки: Община Царево

След заседание на кризисния щаб в община Царево там бедственото положение остава в сила. Кметът на общината Марин Киров каза че най-важното е да не се допускат жертви и пострадали хора. Нанесените щети са за около 40 млн. лева, предаде БНР-Бургас.

"Разрушен е моста за село Изгрев, където е валяло най-много 410 литра на квадратен метър, но е осигурен обходен маршрут. Няма хора без храна или лекарства. Евакуирани са семейства в Царево и Кости. Вътрешният път Царево-Лозенец-Арапя продължава да е затворен. Реката в Лозенец преля и я заляла част от плажа там. Това наводнение не може да се сравнява с това 2023-та. Сега имаме 410 литра само за 3 часа, а тогава бяха 300 за 12 часа", уточни градоначалникът.

Днес е неучебен ден за всички детски и учебни заведения в общината в понеделник учебния процес вероятно ще се възстанови.

Ето какво написаха във фейсбук страницата си от Община Царево след заседанието на кризисния щаб:

Валежи от 410 л. кв.м. в с. Изгрев и 225 л. кв. м. в Царево причиниха наводнение и бедствено положение в цялата община.

Най-големи са пораженията по пътя на водата от село Изгрев към град Царево.

Затворен е пътят с. Изгрев - Малко Търново, като има осигурен обходен маршрут, поради разрушен мост.

Затворен е пътят от гр. Царево през с.о. Арапя до с. Лозенец.

Затворен е мостът гр. Царево до кв. Василико и моста за плаж Нестинарка.

Ограничава се движението до с. Синеморец и с. Резово.

Пътят до гр. Бургас е отворен.

Има разрушена пътна инфраструктура, наводнение домове и частни обекти.

Всички нуждаещи са евакуирани, общинските служители и службите на МВР са на разположение.

Няма опасност към момента за скъсване на язовирни стени.

Предупреждения за опасното време бяха разпространени още в началото на седмицата от Областна управа и Община Царево.

Основна цел към момента е да няма жертви и пострадали лица.

Възможно е ново усложняване на ситуацията поради валежи, не предприемайте пътувания.

Призоваваме да няма струпвания на хора около мостовете и наводнените участъци.

