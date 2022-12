Щурмуваха сградата на правителството в Монголия

Кадър Туитър

Протестиращите. щурмуват сградата на правителството в Монголия. Това става ясно от видеа в социалните мрежи, разпрострявани от агенциите. Пътят към резиденцията на премиера в столицата Улан Батор вече е блокиран от полиция.

Според публикации в медиите, протестите в страната са избухнали след съобщения, че служители са откраднали големи количества въглища за над 12 млрд. долара, предаде Сега.

Протестиращите, които са се събрали пред правителствения дворец на Улан Батор още на 4 декември, са поискали имената на длъжностни лица, за които се твърди, че са присвоили печалбите от износ на монголски държавни въглища в размер на 44 трилиона тугрики (MNT) (12,8 милиарда долара) през последните две години.

Коледните елхи на площад Сухбаатар са били изгорени и протестиращите са блокирали тза кратко главния булевард на столицата, съобщават агенциите.

Демонстрацията, на която са се събрали стотици хора, беше свикана в отговор на слухове, разпространявани от министър-председателя във връзка с огромни количества печалби от въглища, които са били откраднати или присвоени от частни лица, вместо да бъдат вкарани в правителствения фонд.

Протестиращите настояват за отговорност от правителството по въпроса във време, когато всякакъв вид печалба може да помогне на страната да преговаря за икономическите трудности, породени от глобалната икономическа криза.

На 5 декември членовете на кабинета дадоха пресконференция, за да отговорят на твърденията за кражби около приходите от въглища.

„Правителството е обсъждало този въпрос три пъти“, каза министърът на икономическото развитие Хурелбаатар Чимед. „В кражби на въглища са участвали влиятелни хора и служители", казал още той. Във връзка с кражба на въглища са образувани 10 наказателни дела и те се разследват в три вида дела, включващи договори, транспорт и железници“, добавя Хурелбаатар.

Натискът върху правителството да се справи с корупцията се увеличи, тъй като потребителите в Монголия тази година бяха подложени на натиск от скок на инфлацията до двуцифрени числа.

Protesters in #Mongolia are trying to storm the Government House. The road to the prime minister's residence has already been blocked by police.



According to media reports, protests in the country erupted after reports that officials had stolen large quantities of coal. pic.twitter.com/SlzsVMh3wS