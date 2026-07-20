Шахвматна легенда отказа да стане президент на Унгария
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Шахматната легенда Юдит Полгар отклони предложението на унгарския министър-председател Петер Мадяр да стане президент на републиката - длъжност, която остана вакантна след приемането на конституционни изменения миналата седмица, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
Правомощията на президента Тамаш Шуйок бяха прекратени и негов приемник ще се избере от унгарския парламент.
"Не смятам, че имам силите да поема историческата отговорност да обединя една разединена нация и затова не мога да приема тази покана", написа в социални мрежи Полгар, която е смятана за най-великата шахматистка в историята.
Тя оглавява без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години, като същевременно успява да влезе и в първата десетка на общата за двата пола световна ранглиста.
Юдит Полгар е част от знаменитата унгарска фамилия в шахмата заедно със сестрите си София и Жужа.
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