Шакира падна жестоко на сцената

снимка: Junta de Andalucía, Уикипедия

Миналата седмица Шакира падна лошо по време на концерта си в Bell Centre в Монреал, който бе част от световното ѝ турне "Las Mujeres Ya No Lloran". На видео, заснето от фенове, 48-годишната суперзвезда танцува на сцената на хита си "Whenever, Whenever", когато губи равновесие и пада на пода. Но носителката на "Грами" бързо се изправя и продължава изпълнението си, предаде Актуално.

Инцидентът стана популярен, като много фенове коментираха бързото възстановяване на Шакира. "Тя се справи с това като богиня, каквато е", написа един от феновете в X. "Страхотен пример за устойчивост! Надявам се, че не се е наранила", заяви друг човек.

Шакира дори се пошегува сама със себе си, като сподели видео на падането си в своите Instagram Stories. "Тя е толкова истинска за това! Вместо да се срамува, сама решава да го сподели. Кралица, ако питате мен", написа друг фен.

Шакира стартира турнето си "Las Mujeres Ya No Lloran" в Рио де Жанейро, Бразилия, на 11 февруари. След първите два концерта тя отложи една от датите на турнето си на "Естадио Насионал" в Лима, Перу, поради това, че беше хоспитализирана заради проблем с корема. "Съжалявам, че трябва да съобщя на всички вас, че снощи трябваше да отида в спешното отделение заради коремни проблеми", написа тя в Instagram на 16 февруари. "Лекарите, под чиито грижи се намирам в момента, съобщиха, че не съм в достатъчно добро състояние, за да изляза на сцената тази вечер", продължава Шакира. "Много ми е тъжно, че няма да мога да изляза на сцената днес. Очаквах с нетърпение да се срещна отново с моите невероятни фенове тук, в Перу."

През март тя отмени още два концерта в Сантяго, Чили, заради проблеми със сценичната продукция. "Можете само да си представите колко болезнено е за мен като артист след толкова усилия да дойда в страна, която обичам, и да се наложи да препрограмирам шоуто си заради обстоятелства извън моя и на продуцентския ми екип контрол", написа тя в изявлението си.

Турнето на Шакира също така влезе в заглавията на вестниците заради посетителите, които са присъствали на концерта ѝ на 15 май на стадион "Метлайф" в Ню Джърси, за които се твърди, че са били изложени на морбили, припомня "Marca".