Шакира проговори 4 години след раздялата с Пике: Най-мрачният момент в живота ми!

Шакира изрази благодарност за всички преживявания в живота си, включително и болезнените. Изминаха около четири години от широко отразената ѝ раздяла с Жерар Пике, бащата на синовете ѝ Милан и Саша, пише Shum.bg .

След края на връзката певицата се насочи още по-силно към музиката и издаде албума "Las Mujeres Ya No Lloran", който ѝ донесе нови успехи и затвърди позицията ѝ на световната музикална сцена, пише Hola.

В интервю за The Times Шакира говори откровено за влиянието на тази връзка върху живота си. Тя признава, че винаги ще изпитва благодарност към Пике, защото той е бащата на децата ѝ и защото именно чрез този житейски път е станала майката, която е днес.

Певицата описва раздялата като най-мрачния момент в живота си и споделя колко трудно ѝ е било да се раздели с мечтата за стабилно семейство. "Станах свидетел на разпадането на семейството, за което бях мечтала да остане заедно завинаги", казва тя.

Въпреки болката, Шакира подчертава, че преживяното я е направило по-силна и по-мъдра. "Това, което не те убива, те прави по-силен", казва тя, добавяйки, че трудностите са я научили да цени подкрепата на близките си и да открива сила в себе си.

По същото време тя се сблъскa и с други предизвикателства - здравословните проблеми на баща ѝ, Уилям Мебарак, както и дългогодишното разследване за данъчни нарушения в Испания, което по-късно беше решено в нейна полза.

"Животът понякога е труден, но е и красив", казва Шакира. "Благодарна съм за всеки момент. Kакто за светлите, така и за тъмните, включително и за хората, които са ме наранили, защото ми дадоха ценни уроци."

По време на интервюто Шакира говори и за личния си живот. Откакто се раздели с Пике, името ѝ често се свързва със слухове за различни мъже, сред които Лусиен Лависконт и Люис Хамилтън, но тези спекулации така и не бяха потвърдени.

"О, не, засега няма романтика за мен", казва тя. "В живота ми просто няма място и време за това. Имам достатъчно ангажименти. Децата ми са приоритет, както и кариерата ми. Колкото и странно да звучи, в момента съм влюбена в работата си както никога досега. Наслаждавам се и на времето, което прекарвам сама."

