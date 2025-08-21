Шаламанов: Български военни в Украйна няма в никой сценарий

кадър Нова нюз

Бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов беше категоричен, че при никой от сценариите да развитие на войната в Украйна, български военни няма да са на нейна територия. По Нова нюз той подчерта, че България има други начини да изпълни мисията си, като развива морската си и въздушна сигурност.

Най-добрият начин да помогнем на Украйна е да гарантираме морските комуникации и да участваме в опазването на украинското небе, заяви Шаламанов.

Бившият военен министър каза също, че ако европейската военна индустрия се развива в проценти, то тази на Украйна се увеличава в пъти и е най-перспективната в този момент. За това по негово мнение трябва да се подпише споразумение за военно сътрудничество и българската военна индустрия да заработи с украинската с пълния си капацитет.

