Шаламанов: Европа да е готова и с План Б за Украйна

Бивш военен министър на България смята, че Путин няма да направи компромис, който да доведе до преговори за мир в Украйна. Според Велизар Шаламанов при това положение Европа трябва да е готова за антитерористична операция, с която да защити свободата на украинските граждани.

Евентуален компромис на Путин ще доведе и до напрежение в Съединените щати, тъй като ангажиментът на президента Путин за постигане на на мир или поне прекратяване на огъня, е много голям и ще стовари цялата отговорност върху Европа, а това означава и върху България. Ние трябва да имаме и План Б, ако е невъзможно да бъде постигнато решение за прекратяване на огъня, заяви Шаламанов.

Този план Б за Европа определено трябва да бъде някакъв тип антитеррористична операция, която да гарантира през зимата, че украинските граждани на свободната територия на Украйна, няма да бъдат подлагани на ежедневни атаки, които не само ги лишават от електричество и други комунални услуги, но и носят смърт за цивилизацията, продължи той.

Вече има коалиция на желаещите за План Б. Става въпрос наистина за това засилване на капацитета за борба с дронове, но най-важното е, че тези атаки могат да бъдат спряни само, ако бъдат унищожени пусковите остановки на самолетите, които хвърлят тези бомби, и местата от които се изстрелват самолети, каза още Шаламанов.

Аз не искам да използвам думата война, защото Путин започна война със специална военна операция, но в момента ние наблюдаваме наистина държавен тероризъм. Европа и сега е подложена на информационна война, на саботажи, на провокации. Всички страни по границите с Русия са членове на НАТО, включително Норвегия, така че това не бива да бъде пречка за оказване на по-решителна помощ на Украйна. Според мен Русия не би си позволила да нападне страна, която е член на НАТО, но и ние като европейци имаме ангажимент да се защитим, допълни по бТВ Велизар Шаламанов.

