Шаламанов: Има разделение в българското общество, породено от хибридната война

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Решенията в сферата на сигурността и външната политика не бива да се превръщат в предмет на политически сделки. Това заяви пред БНР бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов, коментирайки решението на Народното събрание, подкрепено от управляващото мнозинство на „Прогресивна България“ и с гласовете на ДПС, за разполагането на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“.

„Единственото, което ме смущава, е процесът у нас. Решенията в областта на сигурността и външната политика трябва да се основават на реалистична оценка на международната среда и на качествен обществен и институционален дебат, какъвто засега липсва в България“, заяви Шаламанов.

По думите му интересът на България към сигурност и просперитет изисква активно участие в ядрото на НАТО и Европейския съюз, стратегическо партньорство със САЩ, подкрепа за Украйна и инвестиции в иновации. Според него именно този контекст често се губи в обществения дебат.

„Гаранцията за сигурността на България е НАТО. Затова чрез манипулации и хибридни информационни атаки могат да се създадат излишно напрежение и разделение около важни за страната решения. Това трябва бързо да бъде преодоляно, защото живеем в несигурен свят“, подчерта той.

Според Шаламанов разполагането на американски самолети у нас не увеличава риска за България.

„Съществува фонов риск заради политиката на Иран, която дестабилизира региона. По-сериозният риск обаче е разделението в българското общество, породено от хибридната война и информационните атаки срещу страната“, смята той, пише novini.bg.

Шаламанов не изключи възможността от активиране на т.нар. „спящи клетки“ и терористична дейност, като подчерта, че това е риск, произтичащ от съществуването на подобни режими.

„Операцията на САЩ по същество е превантивна и цели намаляване на този риск“, каза той.

По думите му НАТО и САЩ гарантират противовъздушната и противоракетната отбрана, докато в борбата с тероризма ключова роля имат българските специални служби, които трябва да бъдат изключително активни.

Велизар Шаламанов определи като погрешна и противоречаща на българския национален интерес политиката на президента Румен Радев по отношение на войната на Русия срещу Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

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