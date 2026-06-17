Шаламанов: Провокациите от РСМ са част от по-голяма стратегия на Русия

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Физическите провокации идват от Република Северна Македония. Те са част от по-голяма стратегия, която идва от Москва, която ни е определила за неприятелска страна, и която разполага с различни инструменти. Един от тях е управлението в Северна Македония за отслабване на позициите на България за създаване на напрежение за отвличане на вниманието.

Това коментира бившият зам.-външен министър Велизар Шаламанов в предаването "Денят ON AIR".

Силна България в силен ЕС означава да сме по-близо в основните процеси в ЕС, НАТО, подчерта той, като напомни, че предстои среща на върха на НАТО.

"Вместо това ние се ангажираме с елементарни провокации и сме обвинявани, че водим хибридна война срещу Скопие. Имаме силна позиция в ЕС и Европейския парламент. Нашите интереси ще бъдат защитени тогава, когато ние сме активен участник в процесите на ЕС. Не бива да се въвличаме в двустранни спорове с РСМ и да се поддаваме на провокации", настоя Шаламанов пред Bulgaria ON AIR.

Според него българското общество трябва да се фокусира върху своите интереси, а те трябва да бъдат ясно дефиниране.

"Неяснотата във външната ни политика по отношение на приоритетите в ЕС и НАТО ни прави уязвими. Тя, към натиска от Русия, в някаква степен активира и Турция, защото тя не може да приеме, че България, изолирайки се от НАТО и ЕС, ще попадне под по-голяма зависимост на Русия", анализира бившият зам.-външен министър.

Шаламанов подчерта, че новата власт има на разположение 100 дни, които текат бързо.

"В сферата на външната политика и на отбраната е много важно да имаме изчистени позиции. Бързите посещения на премиера Радев в Берлин, Париж и Брюксел вместо да изяснят визията на България, въведоха в трудна ситуация разбирането на нашите намерения", смята той.

България спира безвъзмездните доставки на военна помощ от своите запаси за Украйна.

"Един от важните странични ефекти е, че България по никакъв начин не се възползва от подписаното споразумение за сигурност за Украйна, а то е единственият действен инструмент за превъоръжаване на Българската армия за трансформиране на отбранителната ни индустрия. България се самоизключва от най-важния европейски проект, свързан с възстановяването и интеграцията на Украйна в ЕС", изтъкна Шаламанов.

Това, което Украйна купува, все повече е свързано с нови разработки, и ако нашата отбранителна индустрия не се трансформира - това може да се окаже грешна калкулация, допълни той.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви официалните данни за работещи служители във ведомството, които са навършили пенсионна възраст. Това са 3495 души.

"Основният проблем за мен са непопълнените места в бойните поделения, привличането на млади хора, които трябва да бъдат оператори на дронове, да бъдат водачи на бронирани машини, пилоти, но това е въпрос на лидерство. "Задръстването" на системата с хора, които вече са упражнили правото на пенсия, демотивира привличането на млади хора", категоричен е бившият зам.-външен министър.

Редактор "Екип на Петел",

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