Шаманите в Перу предрекоха събития за 2026 година, предаде Нова телевизия.

Сред прогнозите, които те формулираха, са заболяване на американския президент Доналд Тръмп, падане от влас на венецуелския му колега Николас Мадуро.

Шаманите предсказват също и край на войната на Русия в Украйна.

Церемонията се провежда всяка година в края на декември.

Любопитно е да се отбележи че перуанските шамани бяха предсказали край на войната в Украйна и през 2023 година.

За следващата година те предричат, че Мадуро ще избяга от Венецуела. Той няма да бъде заловен, а ще избяга.

Съединените щати трябва да се подготвят, защото господин Доналд Тръмп ще се разболее сериозно.

Конфликтът между Русия и Украйна е в разгара си и сякаш те привличат вниманието Виждам, че този конфликт ще приключи и те ще вдигнат знамето на мира, коментираха шаманите пред световните телевизии, които ги отразяват за общия информационен обмен.

