Шампионът „Черно море – Тича“ спечели градското дерби

Снимки: „Черно море – Тича“

Отборът на „Черно море – Тича“ надделя категорично в дербито на Варна по водна топка в държавното първенство за мъже. Шампионът победи КПС „Спартак“ със 17:8 в среща от втория кръг на басейн „Приморски“ и взе втора поредна победа през тази кампания.

Въпреки че подопечните на Жарко Петрович още не са във върхова форма, те имаха тотално превъзходство през цялото време, и единствено пропуските им попречиха да спечелят по-убедително.

Заслуга за доминацията на шампионите имат всички ватерполисти, а Веселин Ганчев бе избран за най-добър играч на мача.

През тази календарна година това е пети успех за „Черно море – Тича“ в петте дербита на Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!