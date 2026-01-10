Шампионът Черно море – Тича излезе едноличен лидер
Снимка: Черно море – Тича
Ватерполистите на Черно море – Тича продължиха успешното си представяне в държавното първенство по водна топка за мъже.
Подопечните на Жарко Петрович постигнаха четвърта поредна победа, след като наделяха срещу прекия си опонент ЦСКА с 14:8 в мач от четвъртия кръг на басейн „Диана“ в София.
Така шампионът излезе едноличен лидер с пълен актив от точки.
Варненци заслужено триумфираха, след като изиграха силни трета и четвърта четвърт.
Вратарят на победителите Тимофей Семиков спаси три дузпи, а Веселин Ганчев бе избран за най-добър играч на мача.
