Шампионът Черно море – Тича излезе едноличен лидер

Снимка: Черно море – Тича

Ватерполистите на Черно море – Тича продължиха успешното си представяне в държавното първенство по водна топка за мъже.

Подопечните на Жарко Петрович постигнаха четвърта поредна победа, след като наделяха срещу прекия си опонент ЦСКА с 14:8 в мач от четвъртия кръг на басейн „Диана“ в София.

Така шампионът излезе едноличен лидер с пълен актив от точки.

Варненци заслужено триумфираха, след като изиграха силни трета и четвърта четвърт.

Вратарят на победителите Тимофей Семиков спаси три дузпи, а Веселин Ганчев бе избран за най-добър играч на мача.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!