Шампионът "Черно море - Тича" започна сезона с разгромна победа

Снимка "Черно море - Тича"

Отборът на "Черно море - Тича" направи успешен старт в новото държавно първенство по водна топка за мъже - група Елит.

Шампионът и носител на Суперкупата на България надделя убедително срещу "Славия" със 17:6 в среща от първия кръг на басейна на плувен комплекс "Приморски" във Варна.

Макар и в първи двубой от новата кампания, възпитаниците на Жарко Петрович показаха солидна подготовка и обичайната за тях тактическа дисциплина, и в нито един момент не дадоха възможност на съперника да си помисли, че може да се върне в мача.

И докато за мъжкия отбор на "Черно море - Тича", това беше рутинна победа, то приятно изненадаха в първия си мач за сезона юношите на клуба във възраст U-16, водени от треньора Иво Пачелиев.

Те победиха шампиона от миналата година "Нептун" (Бургас) с категоричното 18:6, и дадоха ясен сигнал, че в клуба се работи изключително сериозно във всички възрастови групи.

