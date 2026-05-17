Шампионът Черно море Тича е безпощаден - 10 от 10

Снимка Фейсбук, Черно море Тича

Ватерполистите на Черно море Тича уверено вървят към защита на титлата в държавното първенство за мъже. Шампионът надделя над градския съперник Комодор със 17:12 и завърши на първо място след редовния сезон с пълен актив от точки, спечелени след 10 победи от 10 мача.

В края на май на басейн "Приморски" във Варна са решителните мачове от първата четворка, които ще излъчат първенеца и медалистите, с участието на Черно море Тича, Комодор, Спартак и ЦСКА.

Ето как от Черно море Тича отбелязаха успеха си на страницата на клуба във Фейсбук:

Уникално! Отличен последен мач за редовния шампионат, в който завършихме всички срещи само с победи. Нещо велико и рядко срещано – доказателство за класа, характер и огромно сърце.

Браво, момчета! Браво за труда, дисциплината и желанието, с което защитавате емблемата и всички свързани със семейството КВТ „Черно Море-Тича“ по безапелационен начин. Вие показахте какво означава отборен дух, борба до последната секунда и отдаденост към каузата.

Тази победа даде отговор на много въпроси!!! Сега всички погледи са насочени към финалите – очакваме ги с нетърпение, увереност и вяра, че този отбор може да постигне нещо наистина велико!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!