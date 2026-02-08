Шампионът Черно море-Тича продължи с победите

Снимки Черно море-Тича

Шампионът по водна топка Черно море-Тича продължи победния си рейд в държавното първенство за мъже.

Възпитаниците на Жарко Петрович надделяха срещу Славия с 23:9 в столичния басейн "Диана" и са убедителен лидер с пълен актив от 18 точки след 6 поредни победи.

Даниел Тотев от победителите беше избран за MVP на мача.

