Шампионът Черно море-Тича продължи с победите
Шампионът по водна топка Черно море-Тича продължи победния си рейд в държавното първенство за мъже.
Възпитаниците на Жарко Петрович надделяха срещу Славия с 23:9 в столичния басейн "Диана" и са убедителен лидер с пълен актив от 18 точки след 6 поредни победи.
Даниел Тотев от победителите беше избран за MVP на мача.
