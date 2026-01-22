Шампионът по ММА Луи от Камерун събира боклука на София: Ще остана в България, не искам да се връщам в Африка

Кадър Нова тв

Луи Амджи вече три месеца е част от столичното предприятие за третиране на отпадъци

Професионален ММА боец, дошъл чак от Африка, е сред хората, които чистят в част от софийските райони. Луи Амджи намира работата в общинския завод за боклук през трудовата борса. Взелият два пъти титлата ММА шампион на Камерун и веднъж за цяла Африка вече три месеца е част от столичното предприятие за третиране на отпадъци, предаде Нова тв.

„Събирането на боклуците е тежка, физическа работа. Нужна е сила, за да можеш да се справиш”, споделя той. Луи обаче не е сам. Заедно с него, в почистването на отпадъците е и Никема Амиду - родом от Кот д'Ивоар и също на 43 години. Преди да дойде в България, Никема е бил шофьор на камион.

„Харесва ми тук работата. Камионът, който карах в Кот д'Ивоар, ми напомня на камиона, с който се предвижваме сега за събирането на отпадъците. А и аз дойдох в България с ясната цел да продължа да работя”, каза още Амиду.

Той споделя, че често пъти жители от засегнатите райони са ги поздравявали за работата им. Знае и как да им отговори.

Оказва се, че първите стъпки в професията на Луи и Никема съвпадат със софийската криза с боклука. Тях обаче това не ги разубеждава да продължат с това, за което са дошли - работата. „Откакто сме тук, винаги е било така. Не знам какво бих направил за кризата, освен да върша работата си – да събирам боклука”, казва мъжът.

И въпреки титлите в Африка, плановете на Луи не са за връщане обратно в родината. „Тук ще си остана! Не планирам никъде да ходя”, каза още той.