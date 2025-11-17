Шампионка почина на 28 години

Пиксабей

Трагедия на параолимпийската сцена. Шампионката в колоезденето Пейдж Греко издъхна едва на 28 години. Причина за смъртта на австралийката е рязко влошаване на здравословното състояние, настъпило в дома й в Аделаида, предаде БТВ

С ДЦП до върха

Греко се ражда на 19 февруари 1997 г. в Мелбърн. Страда от детска церебрална парализа, която засяга предимно дясната половина на тялото ѝ.

Независимо от всички изпитания, момичето следва голямата си страст - спорта. Първоначално се насочва към леката атлетика, а по-късно постига впечатляващи успехи в колоезденето.

На Параолимпийските игри в Токио 2020 печели златен медал и поставя световен рекорд в индивидуалното преследване (3000 м, категория C1-C3). Добавя и два бронза - в шосейното състезание и в изпитанието по часовник.

През кариерата си Греко печели и множество титли от световни първенства и медали от Световната купа.

Семейство и наследство

Майката на Пейдж - Натали Греко, отдаде почит на дъщеря си. "Тя означаваше всичко за нас. Нейната доброта, решимост и топлота носеха радост и гордост в живота ни всеки ден. Болката от загубата ѝ е огромна, но сме безкрайно горди какъв човек беше Пейдж."

От AusCycling и Paralympics Australia изразиха съболезнования. Според главния изпълнителен директор на AusCycling - Марн Фехнер, Греко е била не само атлетка с изключителни постижения, но и източник на вдъхновение. "Тя докосна живота на всички около себе си със своя дух и смелост."

"Нейната отдаденост, скромност и начинът, по който подкрепяше хората около себе си, ще останат завинаги в паметта на параолимпийското движение", подчерта изпълнителният директор на Paralympics Australia Камерън Мъри.

Внезапен край

Трагичната смърт на Пейдж Греко идва в момент, когато тя участваше в състезания на най-високо ниво. Само преди няколко месеца тя спечели бронз на световното първенство по колоездене на шосе в Белгия.

