Шанде: Радвам се, че помогнах на отбора
Стопкадър Диема Спорт
Героят на "соколите" бе на седмото небе от щастие.
Футболистът на Спартак Варна Шанде бе избран за Играч на мача след равенството 1:1 с Лудогорец в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Именно нападателят се разписа за варненци и цялостно впечатли с представянето си по време на срещата.
"Много съм щастлив, че бях избран за Играч на мача. Радвам се, че помогнах на отбора с гола, който отбелязах. Това равенство като гост на Лудогорец е много важно за нас. Надяваме се, че това ще ни помогне за следващия ни мач", заяви пред Диема Спорт той.
"Работя много, за да изпитам тези моменти и помагам на отбора. Не само с головете, но и с усилията ми във всеки един двубой", добави Шанде, пише gong.bg.
