Шансовете му да ги раздели в Ергенът се изпаряват

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Всички в "Ергенът: Любов врая" отново са заедно, след като мъжете се прибраха при жените. Тази вечер бе първият им съвместен банкет след временната раздяла и по традиция се отговаряше на прелюбопитни въпроси. Домакин на купона бе Лъчезар, който отваряше кутията без тайни.

Докато си вършеше обаче работата, погледът на софтуерния инженер бе насочен най-вече към Йовица и Филипа. Лъчо не ги изпускаше от очи, тъй като все още таи надежда, че е възможно нещата между него и Фифа да се задълбочат.

В един момент обаче той взе да се разколебава, след като виждаше близостта между двамата влюбени.

И най-вече как си говорят, как се гледат, как се прегръщат и как страстно се целуват.

Всичко това даде основание на Лъчезар да допусне, че той се е явявал като сериозен тест за Йовица и Филипа, с цел да разберат колко стабилна е връзката им.

Сега те или ще се заобичат повече, или ще се разделят, предположи по бТВ Лъчо.

