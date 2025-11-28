Шаран, толстолоб и таранка са най-търсените риби преди Никулден

Булфото

Шаран, толстолоб и таранка са най-търсените риби в Плевен преди Никулден. Това показа проверка на БТА в магазинната мрежа в града.

Шаранът масово се търгува на цена от 10 лв. за килограм. Само в магазини от верига хипермаркети цената му е промоционална – 6,99 лв. Няма драстично увеличение спрямо миналата година, когато е варирал между 9,50 и 10 лв. за килограм.

Най-голяма концентрация на рибни магазини в града има на територията на закрития пазар, където са три. Търговците в тях бяха категорични, че не очакват повишение на цената на рибата за предстоящия празник. Опашките вече започват да се оформят пред щандовете. Търсят се по-малки по размер екземпляри. Причината, според продавачите, е платежоспособността на клиентите. По тяхно желание се предлага и почистване на рибата. Някъде за това вземат по 1 лев, но в навечерието на Никулден тази услуга няма да се предлага.

Другата масово търсена риба е толстолоб. Килограм шайби от него се търгуват за 10,50 лв. Същото количество таранка струва между 3,50 и 6,50 лв. в зависимост от големината й.

Предлагат се и платика за 5,50 лв килограма., шайби от сом за 7,50 лв., мряната е 8 лв., сомът - 16 лв., сьомгова пъстърва - 16,50 лв., амур - 17 лв. и смадок - 18 лв.

От соленоводните риби най-желана от клиентите е скумрията. Тя варира от 11 до 13 лв. с глави. Може да се купи още изчистен хек за 8 лв. и панирано рибно филе за 10 лв. Всички цени са за килограм.

В Плевен има и няколко места, където се предлага риба на скара или пържена. Цените там започват от 1,50 лв. за 100 грама за шпроти и салака. Шаранът стига до 3,20 лв. за същия грамаж.

Търговците очакват в следващите дни търсенето да се засили, но се опасяват, че предлаганите количества тази година ще бъдат по-малки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!