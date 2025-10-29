Шарков: Цените в здравеопазването са значително по-ниски от тези в останалите сектори

кадър Нова тв

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри проекта за бюджет на институцията за 2026 година, включително ключова поправка за минималната работна заплата на младите лекари без специалност. Съгласно заложените средства, те ще получават поне 1860 евро месечно.

Пред Нова тв икономистът и експерт по здравен мениджмънт Аркади Шарков коментира, че цените в здравеопазването в България нарастват, както и по света, под влияние на пандемията COVID-19, войните и търговските конфликти.

„Цените в здравеопазването у нас са значително по-ниски от тези в останалия живот. По данни на НСИ, от 2021 г. насам цените в икономиката са се покачили с 43%, докато в здравеопазването – със 17%“, посочи Шарков. Той уточни, че лекарствените продукти са строго регулирани, но това не се отнася до хранителните добавки.

Според експерта постъпленията в бюджета на НЗОК се определят от индексираната минимална работна заплата и максималния осигурителен доход. „Важно е да се има предвид, че в значителна степен осигуровките се покриват от хората от частния сектор“, добави той.

Шарков подчерта, че заложените средства за младите лекари и специализанти за 2026 г. не са гарантирани за следващата година – те могат да бъдат увеличени или намалени. Той отбеляза, че бюджетът за извънболнична помощ и за лекарствата остава оскъден спрямо този за болничната помощ.

„Не мога да кажа дали с нарастващия дефицит заложените средства ще стигнат за цялата година, най-вероятно ще има нужда от актуализация през първите три месеца на следващата година“, смята Аркади Шарков.

