Шарп пуска миниван като хола ви

Японският технологичен гигант Sharp, познат на поколения потребители със своите телевизори, видеорекордери и микровълнови печки, прави смела крачка към автомобилната индустрия. Компанията представи обновена версия на своя концептуален електрически миниван LDK+, който ще дебютира официално на Японското автомобилно изложение за мобилност в Токио, предаде Дарик.

Дизайн, по-близък до серийно производство

В сравнение с прототипа от миналата година, новият Sharp LDK+ демонстрира значително по-зрял и завършен дизайн, който го доближава до серийно производство. Пропорциите са променени, като е изоставена предишната концепция с изнесена напред кабина в полза на по-класически силует на миниван.



Предната част е по-ясно изразена и включва модерни LED светлини, разположени по цялата широчина, които са интегрирани в затворена решетка с логото на Sharp. Макар цялостният дизайн да е семпъл, двуцветната каросерия придава усещане за елегантност. Наличието на плъзгащи се врати, стандартни огледала и дръжки на вратите допълнително подсказва, че моделът скоро може да се превърне в реалност по пътищата.

Интериор като продължение на дома

Sharp описва интериора на LDK+ като „продължение на дневната стая“, когато автомобилът не е в движение. За разлика от предишния концепт с огромен 65-инчов екран, новата версия залага на по-практично решение – вграден проектор и спускащ се екран над задната седалка. Това позволява купето лесно да се трансформира в:

Идеята е да се създаде многофункционално пространство, което разширява границите на дома. Въртящата се предна седалка допълнително допринася за усещането за простор и комфорт, наподобяващ домашна обстановка.

Технологиите на бъдещето: AIoT и V2H

В основата на LDK+ стои платформата AIoT (Artificial Intelligence of Things) на Sharp. Тя позволява на автомобила да се свързва и да комуникира с различни „умни“ домакински уреди на марката, като климатици, перални и хладилници. Системата използва изкуствен интелект, за да анализира и научава навиците на потребителя, като по този начин оптимизира ежедневието му.



Освен това, миниванът поддържа и функцията V2H (Vehicle-to-Home). Тя дава възможност за интеграция със соларни панели и домашни батерийни системи, превръщайки автомобила в част от енергийната екосистема на дома.

Партньорство с Foxconn

Концептът Sharp LDK+ е разработен върху платформата на минивана Foxconn Model A, представен през миналата година. Сътрудничеството позволява на Sharp да се възползва от опита на Foxconn в развойната дейност и производството на автомобили.



Въпреки че техническите спецификации на батерията и електрическото задвижване все още не са обявени, очаква се те да бъдат споделени с Model A. Според плановете, миниванът на Foxconn трябва да се появи по пътищата на Япония в началото на 2027 г., след което да бъде пуснат и на пазарите в региона на АСЕАН. Sharp все още не е потвърдила кога и къде ще се продава нейната версия, като повече детайли се очакват след премиерата в Токио.