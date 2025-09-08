Шедьовър: Налепиха "Голф" с хиляди цветни бележки във Варна
Кадър Е. Ф. Забелязано във Варна
Фолксваген Голф бе превърнат в произведение на модерното изкуство.
Автомобилът стана хит в социалните мрежи.
Бележките не само, че са залепени грижливо, но са и в различни цветове.
Колко време е отнела инсталацията не е ясно.
От клип в коментарите обаче се вижда клип от автомивката, от който става ясно, че на задното стъкло има и нецензурен надпис.
"Колега,някоя мадама ти е била ядосана
Владиславово,Варна", пише гражданка.
Коментарите не закъсняха:
"Много е Арт Шедьовър Бих добавила и надпис , за по завършен вид"
"Аз пиша с червило "
"Иначе въпреки всичко дизайна е як "
"Нещо има ли написано по бележките? Важно ми е, иначе ква файда от тоз пъзел "
"Добре де,с какво колата тук е виновна? Много ограничени хора."
"Онзи ден зад Бай Бисер срещу ДАИ някоя е била много по-ядосана. Едно БМВ беше напръскано отпред с червена боя яко и то."
"Ако някоя дама има нужда от помощ за подобни неща съм много навита процеса изглежда забавен "
"Много свежарско "
"Не се прави така"
