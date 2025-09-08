Шедьовър: Налепиха "Голф" с хиляди цветни бележки във Варна

Кадър Е. Ф. Забелязано във Варна

Фолксваген Голф бе превърнат в произведение на модерното изкуство.

Автомобилът стана хит в социалните мрежи.

Бележките не само, че са залепени грижливо, но са и в различни цветове.

Колко време е отнела инсталацията не е ясно.

От клип в коментарите обаче се вижда клип от автомивката, от който става ясно, че на задното стъкло има и нецензурен надпис.

"Колега,някоя мадама ти е била ядосана

Владиславово,Варна", пише гражданка.

Коментарите не закъсняха:

"Много е Арт Шедьовър Бих добавила и надпис , за по завършен вид"

"Аз пиша с червило "

"Иначе въпреки всичко дизайна е як "

"Нещо има ли написано по бележките? Важно ми е, иначе ква файда от тоз пъзел "

"Добре де,с какво колата тук е виновна? Много ограничени хора."

"Онзи ден зад Бай Бисер срещу ДАИ някоя е била много по-ядосана. Едно БМВ беше напръскано отпред с червена боя яко и то."

"Ако някоя дама има нужда от помощ за подобни неща съм много навита процеса изглежда забавен "

"Много свежарско "

"Не се прави така"

