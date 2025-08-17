Шеф Немигенчев хвърли престилката и остави България без думи

Кадър БТВ

Шеф Николай Немигенчев крие изумителна физика.

Той реши да покаже изваяните си мускули в социалната мрежа и написа текст:

Ако питате жена ми- нарцис съм... Но нейните критерии са други. Тя е мъжко момиче и приема нещата с друга визия. Реално съм човек, който обича да изглежда добре и иска да се чувства добре в кожата си.

Рядко ще ме видите да кача голи снимки в социалките, а никога не бих се снимал гол в кухнята, прехапващ устни , гледайки чийзкейк все едно е дупка(Сори за метафората)! Просто различни визии за добиване на популярност.

За мен кулинарията е изкуство! И то от онова изкуство, което не може да се опише с думи. Не че голотата не е изкуство, но тя, голотата, започна да придобива доста пошли измерения с цел финансова облага.

Тези снимки са от ония, напомнящите, че тялото ни е външната обвивка, с която светът ни вижда, но е и ярко отражение на вътрешната ни сила, енергия и вибрация. Да, вярвам във вибрации и енергии!

Та, за тези които не знаят, кулинарията не е първата ми любов. Преди нея бе спортът и по-конкретно културизмът. И сега, на тази възраст съм захапал една мечта, и тя е да се състезавам професионално в Натуралния културизъм. Да, онзи, в който НЯМА медикаменти, НЯМА стероиди, НЯМА неща дето да ти подпомогнат тялото да изглежда добре. Има само чиста храна, точни калории, много тренировки и много труд.

Обичам трудните неща, а хората спряха да ги обичат. Започнаха да преследват лесното, лежерното, минорното.

Та, с тия снимки, показвам, че трудното, може да е много сладко! Показвам, че е време да се върнем малко в годините назад и да си поставяме цели, като едно време, и да ги преследваме. Да предизвикваме себе си и да се опитваме да бъдем по-добра версия на нашето АЗ! Защото ако не го направим, горко ни на нас, горко ни на децата, които попиват като гъба от нашите действия!

