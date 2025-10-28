Шеф Никола: Плащаш два носа, получаваш три! Турска промоция!

Снимка ФБ

Шеф Никола обобщи възмущението на много хора по отношение на така модерните козметични корекции, най-вече сред дамите.

Плащаш два носа, получаваш три! Турска промоция! Един за теб, един за гаджето и за свекървата! Джуки на килограм, различни размери и форми. Цици на литър, от 500мл нагоре! Смаляване на стомаси на квадрат и рязане на черва на метър. Не знам кой определя тези стандарти, ама да си 45кг не е много яко, особено ако говориш пет езика. Не е лошо хората да изглеждат различно, даже и да не е перфектно.

Ако носа ти е прав и средно голям, най-вероятно няма нужда да се реже. Да не започвам със скулите и брадичките, от които честно, не мисля че някой изобщо има нужда. И после виждаш някой на улицата и се чудиш кой точно беше. Искаш му ЛК номер, че по снимка са еднакви. Не трябва ли това с операциите да е крайна мярка, а не стандарт. Не знам кой го налага, ама да спре. Мерси!

