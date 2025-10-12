Шеф Силвена Роу разкри как да бронираме тялото си срещу болести

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Един безценен съвет даде шеф Силвена Роу пред Лора Крумова, в предаването ѝ „На фокус“ по Нова телевизия. Той е свързан със здравето на всеки човек.

Ние трябва да се научим как да се храним, какъв код да сложим в тялото си и ако ни се наложи да отидем на лекар, да отидем бронирани, и докторът бързо да реши проблема, но ние първо трябва да се грижим за себе си, каза тя.

Поводът за гостуването ѝ при Лора Крумова бе, че тези дни т стана почтен професор в Университета по хранителни технологии – Пловдив, където ще работи за създаването на специализиран курс „Хранене за дълголетие и биохакинг“. Той ще бъде достъпен не само за студентите, а и за външни лица.

Това е най-големият университет, с невероятна академична дейност, невероятно академично наследство на Балканите. По-голям няма, стана ясно от думите на шеф Силвена Роу.

Храната е основното за един народ, а този университет изследва по всякакъв начин нея. Там работят най-достолепните професори. И заедно с тях ние ще създадем основите на дълголетието, обясни тя пред Лора Крумова

Този университет по хранителни технологии има страхотна власт, защото храната е основното лекарство, обясни още известния кулинар.

