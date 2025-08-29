Шеф Силвена Роу съобщи килограмите си в ефир

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Човекът трябва да слуша тялото си, когато една храна му създава газове, киселини или друг дискомфорт, трябва да си отбелязва това в дневник и така да избира по-добре с какво да се храни. Това каза по bTV известната кулинарка Силвена Роу. Тя даде пример със себе си, като заяви, че когато яде глутен, получава уртикария и затгова е потърсила алтернатива.

Не вярвам на кетото, заяви шеф Роу и препоръча на българите да се върнат към традиционните за народа ни храни. Фасулът, лещата, туршиите са чудесни продуекти за стомаха, които да консумираме след края на лятото, заяви тя.

Неочаквано, Силвена Роу съобщи килограмите си в ефир. Аз съм 80 кг, като си позволявам 160 грама месо на ден, каза тя и допълни, че е на сложен режим, включващ и зелени коктейли с 4 вида кълнове.

