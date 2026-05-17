Шеф на БСК: Управляващите да имат разумен подход на действията за овладяване на цените

Апелирам управляващите за разумен подход относно действията за овладяване на цените. Подход, в който се осмисля, а не се търси бърз пиар ефекти, а въздействието върху всички по веригата и ако в нея парче ни пречи, да са наясно управляващите, какво е цената, ако този елемент го няма, или не работи. За това призова в интервю пред БНР Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камера (БСК).

"Готови ли са да застанат и да кажат ние сбъркахме? Най-добре да не мислят за партийните интереси, а за обществото и потребителите. Има изкривявания в много части от веригата. Няма бързи решения, но да имаме визията къде отиваме и да не повтаряме грешките в други държави", предупреди зам.-председателят на БСК.

В "Неделя 150" тя коментира приетите на първо четене няколко закона, които според управляващата партия, целят да ограничат безконтролно поскъпване. И припомни, че още миналата година управляващите тогава са направили опит за "таван на цените":

" Ние виждаме опасност и се занимаваме с темата от миналото лято, когато се опитваха да налага таван на цените по цялата верига. Идеята не е отмряла. Икономиката ни се влияе от всякакви външни ефекти. Не са така нещата в Румъния, там има таван от 2023 г. и страната не е в еврозоната, а инфлацията е 7%. И те не могат да махнат мерките, защото инфлацията не намалява.

От политическа гледна точка е добре държавата да демонстрира контрол и регулиране на процеса, но механизмите, които могат да работят не са толкова много. Ако съществуваше начин, правителство да спре инфлацията, предполагам щеше да се случи някъде по света, а то не се е случило никъде. Има пазарни механизма и инструментите са по-различни."

Според Минчева у нас най-голям проблем е структурата на производствата, "при нас политиките са реактивни, пак чакаме да се появява европейски средства и влизаме в коловозите на изразходването":

"В момента сме се хванали в края на веригата и най-видимото - цената. "А къде са първоизточниците на проблемите?"

Мария Минчева посочи, че БСК не одобряват подхода на управляващите:

"Управленските решения трябва да стъпват на максимално разширена информация. Липсва аналитичната страна, няма правилник за работа на НС, а гласуват законопроекти. Дори да бъде приет този закон в него са заложени няколко подзаконови нормативни актове, които влизат в сила след няколко месеца. Ефектът може да се очаква след година и това бързане не неоправдано и показва, че само се показват бързи действие на правителствата."

В "Неделя 150" тя коментира и средната работна заплата и че е около 1000 евро разликата между София и Благоевград.

"В момента виждаме сигнали, което не е добре за бизнеса. Но ножът и хлябът, и маслото са в ръцете на управляващите", каза Минчева. Във вторник ще има среща на Тристранния съвет за сътрудничество и всички ще си дадат писмето позицията за законопроектите за овладяване на високите цени, пише cross.bg.

