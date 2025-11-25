Шеф на "Доверие": Ако заделяте по 250 лева на месец за пенсия, ще натрупате половин милион без да усетите

Кадър Дир.бг

Близо 30 млрд. лв. са натрупани в пенсионните фондове у нас, като между една четвърт и една трета от тази сума не са вноски от осигуровки, а резултат от реализирана инвестиционна доходност. Това сподели Светла Несторова, председател на Управителния съвет на ПОК "Доверие", в подкаста "Какво могат парите?". За последните 3 години в резултат на инвестиции пенсионните фондове в България са спечелили на хората общо 5 млрд. лева, посочи. Несторова и добави, че само управляваното от нея дружество - ПОК "Доверие" - е добавило 1.4 млрд. лева печалба по личните партиди на своите клиенти, цитира Дир.бг

В разговора гостът обърна внимание на това, че повечето българи знаят твърде малко за това как функционира пенсионната система - дори и финансово грамотните. По думите й липсата на знания прави хората уязвими към популистки послания, които подкопават доверието в сектора. В интервюто Светла Несторова представи на разбираем език как работи тристълбовият пенсионен модел в България, въведен у нас от повече от две десетилетия.

Първият стълб - държавният, работи на солидарен принцип, т.е. днешните работещи плащат пенсиите на днешните пенсионери. В съвременните общества обаче, при ниска раждаемост и увеличена продължителност на живота, този модел не е устойчив, посочи г-жа Несторова. Днес у нас 100 работещи със своите пенсионни вноски към НОИ издържат 70 пенсионера. Какви трябва да са осигуровките на тези хора, за да може да имаме добри пенсии? - риторично попита тя и обърна внимание, че тази статистика вероятно ще се влошава в бъдеще.

Ето защо към солидарната система са добавени два капиталови елемента - вторият и третият стълб, базирани на лични партиди и инвестиции.

Вторият стълб представлява задължително осигуряване в универсален пенсионен фонд. Именно в него всеки месец постъпват 5% от осигурителния доход, като сумата се натрупва по индивидуална сметка (партида). Средствата се инвестират и носят доходност, като са лични и се унаследяват.

Третият стълб е доброволното пенсионно осигуряване - лична инвестиционна партида, в която всеки може и сам да внася средства, ползвайки и данъчни облекчения.

Защо е важно доброволното осигуряване

Според Светла Несторова третият стълб е най-добрият инвестиционен продукт за индивидуални спестявания в България в момента - средствата са лични, инвестират се активно и носят добра доходност. Тя цитира данни за Доброволния пенсионен фонд на "Доверие", който отчита 10.3% анюализирана доходност към момента, а за миналата година е постигнал 6%.

Ако един човек започне да заделя по 10% от своя доход още в началото на кариерата си, например по 250 лв. всеки месец, ако вземем за база средната работна заплата, той може да натрупа половин милион лева за пенсия без да го усети, изчислява председателят на УС на ПОК "Доверие.

Не бъдете пасивни - интересувайте се къде са вашите пари и как се управляват, апелира тя.

Гостът подчерта и ролята на работодателите - корпоративните пенсионни планове могат да се превърнат в силен инструмент за финансова сигурност, ако държавата увеличи стимулите за тях. Освен че всеки може да прави допълнителни вноски към доброволен пенсионен фонд сам за себе си, това може да бъде и по инициатива на работодателя и в някои компании това е елемент от пакета към служителите.

За съжаление, в момента няма особени стимули работодателите да насочват средства към този инструмент, каза Несторова. И даде пример как за ваучери за храна компаниите имат данъчно облекчение до 250 лв. месечно за служител, докато при вноски към ДПФ данъчното облекчение, което един работодател ползва като насърчителна мярка, е само 60 лв. на служител на месец, разпределена между възможности като здравна застраховка, застраховка живот или пенсионно осигуряване.

Мултифондовете - следващата необходима стъпка

Една от ключовите реформи, която секторът очаква, е въвеждането на мултифондове - различни инвестиционни стратегии според възрастта на осигурените.

Не е логично парите на 20-годишен и на 60-годишен човек да се управляват по един и същ начин, обясни Несторова. Младите имат дълъг хоризонт и могат да поемат повече риск за по-висока доходност, докато хората преди пенсия имат нужда от стабилност и защита на натрупаното. Именно такава гъвкавост и инвестиране според жизнения цикъл може да предостави философията на мултифондовия модел. Според анализите на експерти това би донесло двойно по-добри резултати спрямо настоящите.

Законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване, включващ мултифондовия модел, нови правила за капиталова адекватност и промяна на модела на таксите, вече е подготвен. Какво пречи той да бъде качен за обществено обсъждане? - попита в ефир председателят на УС на ПОК "Доверие.

