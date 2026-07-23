Шеф на Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

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Спортният директор на Гьозтепе Иван Манце обяви пред турските медии, че наставникът на тима Станимир Стоилов е получил "невероятна оферта, която много мениджъри в Турция трудно биха отказали". Най-вероятно той говори за предложението на Фенербахче от преди месец.

"Нашият мениджър Станимир Стоилов получи невероятна оферта. Според мен това беше оферта, която много мениджъри в Турция трудно биха отказали. Стоилов обаче избра да остане заради ангажираността си към Гьозтепе. Работим заедно от дълго време.

Той дойде тук, вярвайки в нашия проект, и продължава по пътя си със същата вяра днес. Това решение показва колко надежден и принципен човек е той", каза Менце, цитиран от Спортал.бг.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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