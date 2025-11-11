Шеф на КНСБ: Експерти объркват и паникьосват хората

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Има наченки на криза, все още не икономическа такава, а по-скоро в обществото, защото то вече е паникьосано. Такова мнение изрази Тодор Капитанов относно санкциите, които Доналд Тръмп наложи на „Лукойл“ и които евентуално може да засегнат и България след 21 ноември.

Това, което се комуникира от експертите по темата с „Лукойл Нефтохим“, е доста противоречиво като информация. 10 експерта, 10 различни гледни точки намираме, а когато се включат и политиците в това, става още по-страшно в съзнанието на българите, продължи вицепрезидентът на КНСБ.

Аз си направих един анализ на информацията, която има за „Лукойл“, и там думата "криза“ е една от най-споменаваните във всички статии и във всички интервюта. Тази игра с повишаване на цените на горивата, това нещо е много опасно, и хората са изключително притеснени от последиците, които могат да се докарат от това нещо, допълни Капитанов.

Това е изключително потребителска тема и наистина трябва да има предвиден може би център на комуникация. Надяваме се, този временен управител на „Лукойл“ да стане тази фигура, която да говори само и единствено истината, и да може хората да разберат всъщност за какво става въпрос. А не да остане противоречивата информация, която по един или друг начин да обърква обществото, каза още по Нова Тв Тодор Капитанов.

