Шеф на Кауфланд: Засилваме охраната заради еврото, 200 хиляди лева струват само новите етикети

Българският лев ще напусне джоба на българина до края на януари основно чрез три канала - банките, клоновете на "Български пощи" и ритейл сектора, при който водещи са търговските вериги. Очаквано в техните филиали се правят най-много продажби на храни.

А в очакване на еврото хипермаркетите се оказва, че наемат допълнително охрана заради зареждането им с евро, правят обучения на касиерите си, които през януари трябва да работят с двете валути и да връщат ресто приоритетно в евро. Вече сменяха по няколко пъти етикети на хиляди артикули.

Допълнителни инвестиции в порядъка на 10 и 11 млн. лв.

Между 10 и 11 млн. лв. очакват да е общата сметка от допълнителните инвестиции покрай въвеждането на еврото в Kaufland България. Компанията оперира у нас с 70-те ѝ магазина, чрез които реално ще участва в изваждането на лева от обращение и за въвеждане на еврото на негово място.

"Само всяка промяна на шрифта на етикетите струва на компанията ни 200 000 лв.", посочи в сряда Цветомир Узунов, финансов директор на компанията, пише Медиапул

Обучение как да работят с двете валути са преминали около 700 служители - касиери. Само системни настройки на софтуерите покрай еврото са генерирали допълнителен разход от 9 млн. лв., посочи той.

Очакванията на веригата са времето за пазаруване на касите на отделните клиенти да нарасне заради работата с двете валути. Ще има и т.нар. "бърза писта" за разплащания -онлайн през познатите каси за самообслужване.

Още на 2-ри януари всички каси на ритейлъра ще работят едновременно с левове и

евро. Клиентите ще могат да заплащат и в двете валути, а ресто ще се връща само в

евро. Този процес изисква веригата да разполага с близо 1 тон кешова наличност само

за един магазин, или общо над 70 тона за всички обекти в страната – обем, равняващ

се на три големи камиона. За осигуряване на гладкото разплащане, Kaufland е

инвестирал 40 000 часа в обучение на своите служители си, които ще бъдат на първа

линия в процеса по въвеждането на новата валута, стана още ясно от думите на Узунов.

Компанията въвежда и допълнителна охрана, защото наред с левовете хипермаркетите ще бъдат постепенно заредени с евро, което до 1 януари ще се пази на отделно място, а след това касиерите ще работят едновременно и с двете с валути на касите.

