Шеф на Лидл: Всичко е точно с еврото. Купих си салата, авокадо, определен тип месо за децата, безглутенов хляб

Изпълняваме си ангажиментите - да има пълно съответствие със закона. Вторият категоричен ангажимент е да бъдем солидарни и да подкрепим домакинствата със стабилност на цените и че няма да има никакво закръгляне. Това заяви на брифинг пред журналисти главният изпълнителен директор на "Лидл България" Милена Драгийска, която представи информация за протичането на процеса в първите работни часове на годината, цитира Нюз.бг.

Драгийска обясни, че днес, на 2 януари, магазините на "Лидл България" са отворили врати в 10:00 ч. "Вече сме с евро, първи работен ден за колегите в магазините на Лидл. Аз лично направих първата си покупка в 10:02 ч. в магазина в квартал "Изток" и всичко мина безпроблемно на каса за самообслужване с карта. Купих си салата, авокадо, определен тип месо за децата, безглутенов хляб", поясни тя.

Драгийска посочи, че рестото се изписва и в лева, и евро. "Ако няма физическа наличност, рестото ще се връща в лева. За улеснение сме програмирали да се вижда рестото и в лева, и евро, защото вероятно и за всеки човек, ще трябва да минат няколко дни, докато започне да мисли в новата валута", добави тя.

Милена Драгийска увери, че ще има стабилност на цените в магазините на "Лидл България" и няма да има никакво закръгляне. "Няма да има повод за притеснения", успокои тя.

И уточни, че на 1 януари в магазините на "Лидл България" е имало около 350 души, които са били дежурни, за да проиграят всичко, което няколко месеца е дефинирано за еврото. Тя показа едно касово чекмедже на един касиер, тежащо 10 килограма. Чекмеджето е заредено с всички възможни сечения на монети, за да се връща точно, а не да се закръглят цените.

"Искам да покажа колко много обучения е имало за нашите служители. Три са основните ми послания към потребителите - стабилност като цени, подкрепа и солидарност с домакинствата и пълно съответствие със закона", подчерта Драгийска.

53 тона монети от 2 декември досега са разпределени в магазинната мрежа на "Лидл България".

Тя увери, че магазинът ще продължи с промоционалните активности през януари и февруари месец, за да има нужното разнообразие с допълнителни продукти. Здравословната храна също ще бъде с намалени цени - хляб, месо, млечни произведения, за да може домакинствата през януари и февруари месец да могат да получат такива гарантирани качествени стоки на достъпни цени.

Още на 31 декември са били сменени етикетите и ценовите табелки от лева в евро на стоките в магазините, стана ясно от думите ѝ.

Тя допълни, че няма притеснение, ако някои клиенти влязат в магазина с по-голяма сума пари и си купят по-малко неща. "Ако ще клиентът да влезе за една дъвка със 100 лева, ние сме длъжни да го обслужим и това е нашата професионална ангажираност", каза изпълнителният директор на "Лидл България".

Клиентите могат да платят както с лева, така и с евро - така нареченото смесено плащане. Касиерките така са защитени, за да не допуснат грешка, увери Драгийска.

На въпрос на News.bg дали има проверки от страна на НАП, Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и имат ли притеснения от тях, Драгийска заяви, че няма притеснение от проверка на регулаторите. Имало е проверка на регулаторите още на 31 декември, днес също е имало няколко влизания.

"Ние като граждани очакваме държавата си е на място, така че нито искаме да се оплакваме, нито е мястото да се оплачем. Нека минат проверки, за да се види как сме си свършили работата и да се внесе успокоение сред гражданите", каза още Милена Драгийска.

И увери в заключение, че няма проблем и с ПОС терминалите в магазините на "Лидл България

