Шеф на ЦСКА: Джони не доживя да види новия стадион "Българска армия"

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров отдаде почит към покойната клубна легенда Георги Велинов.

Александров изрази съжаление, че Джони няма да успее да види новия стадион "Българска армия".

"Имах честта да го познавам не само като ръководител, а и като футболист на клуба. Нещото, с което мога да го запомня, е, че винаги беше позитивен. Беше един страхотен човек, който наистина обичаше ЦСКА и даваше сърце и душа за този клуб", заяви той, предаде Bulgaria ON AIR.

"Ние от ръководството сме били повече от загрижени за състоянието му в последно време. Искахме той да се върне там, където му е мястото - на новия стадион. За съжаление той и Димитър Пенев не успяха да се преборят и да стъпят на новата "Армия". Те ще останат в историята на ЦСКА като емблематични легенди за клуба и това никога няма да бъде изтрито", допълни Мишо Александров.

