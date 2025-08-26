Шеф на асоциацията на директорите: Няма да има глоби за телефони в час

кадър bTV

редактор Веселин Златков

И сега съществуват мерки в отделните училища срещу телефоните на учениците. 83% от родителите обаче подкрепят общата забрана за това, това каза по bTV Асен Александров, председател на асоциацията на директорите в средното образование.

Той коментира, че най-вероятно няма да се налагат глоби за нарушаване на забраната, която се предвижда от просветното министерство, като всяко училище ще решава каква да е санкцията.

Александров коментира, че ползването на телефон може да се смята вече за нарушение на дисциплината, което да носи съответното наказание.

„Естествено е, че учениците не ни подкрепят, но родителите ни подкрепят”, обясни шефът на организацията на директорите. Той обаче допълни, че българското образование е демократично и целта е борбата със зависимостта от мобилните устройства, а не налагането на тежки глоби.

