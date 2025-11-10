Шеф на фирма: Аз губя 1100 лева на година, служителят – над 1700 лева

Кадър БТВ

Пореден ден без яснота как точно ще изглежда бюджетът за догодина и кога парламентът ще го разгледа. Премиерът Росен Желязков заяви, че очаква план-сметката да бъде внесена до дни - синдикатите обявиха, че ще имат среща с партията мандатоносител ГЕРБ, предаде БТВ.

Към момента има несъгласие за Бюджет 2026. Сред причините – увеличената вноска за пенсии, по-високият максимален осигурителен доход, както по-високият данък „Дивидент".



Във фирмата на Мартин Куванджиев, която се занимава с интеграция на изкуствен интелект, работят 33-ма души. Предприемачът коментира, че най-големият проблем е, че промените идват изненадващо и в края на годината, когато фирмите са направили разчетите си.

„Миналата година това ни струваше един от големите клиенти. Те директно казаха: „Много ви харесваме, обаче ни ставате скъпи, и ще се преместим в Индия. На мен ми струваше 80 хил. лв. вдигането на максималния осигурителен доход, тази година ще ми струва 100 хиляди“, допълни Куванджиев.

Той изчислява, че за работещите при него загубата ще е с над 1100 лева на година, а за него – по над 1700 лева за служител. „Това са ти 548 хляба за 1 година“, изчислява още той.



С помощта на изкуствен интелект, Мартин създава и сайт, с който всеки може да види колко ще загуби. Догодина - хората на минимална заплата, например, ще могат да си купят с над 50 хляба по-малко. „Всички, които работят под максималния осигурителен доход - тяхната заплата ще падне. Тези, които работят над максималния – тяхната заплата ще падне, но с много“, допълва Куванджиев.

Именно с тези съображения работодателските организации казаха „Не“ на бюджета. Бизнесът очакваше доводите им да бъдат обсъдени. Сега - предстои да се вземе решение дали ще участват на тристранния съвет тази седмица.

„Явно ще ес гледа бюджетът в параметрите, в които беше представен. Не си променяме мнението, той продължава да е небалансиран. Тези, както някои казват „незначими 2 процентни пункта“ – тяхното дневно измерение е 6,5 милиона лева. На ден!“, коментира Румен Радев от АИКБ.

Президентът на синдикалната организация предупреди, че може да не влязат на предстоящата тристранка

Синдикатите обаче също дадоха заявка, че са готови да бойкотират заседанието. В предаването „Лице в лице президентът на КТ „Подкрепа“ каза: „На предишната тристранка не влязоха работодателите , на тази в четвъртък може да не влезем ние. Работодателите бяха поканени в една съседна на вас сграда, изложиха си възгледите, пък нас никой не се сети да ни попита какво мислим“.

А според премиера Росен Желязков – бюджетът не е в риск: „Има обмяна на мнения, но трябва да е ясно, че в социалния диалог ползите за едни са недостатъци за други. Ние трябва да намерим баланс. Страховете на обществото са да няма висока инфлация и да няма намаляването на доходите“

