Шеф в БАБХ: Заловеното пилешко месо без маркировка е 21 тона, внесено е от Нидерландия и Бразилия

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Тонове пилешко месо и краве масло без необходимата маркировка бяха установени преди ден.

„Това, което установихме, е, че пилешкото месо, получено в този обект, е 21 тона. То е внесено от Нидерландия, но произходът му е Бразилия. Месото не е реализирано на пазара. Цялото количество все още се намира в обекта, възбранено е и документалните проверки относно произхода и достоверността на информацията ще продължат още известно време“.

Това коментира пред bTV Кремена Стоева, директор на дирекция „Контрол на храните“ към Българската агенция по безопасност на храните.

“Нямаме притеснения относно начина на съхранение, тъй като хладилната база е регистриран обект. Бизнес операторът, който я управлява, изпълнява задълженията си съгласно законодателството. Базата се отдава под наем на други бизнес оператори, които използват площите. Около 20 оператори ползват обекта, един от които е собственикът на въпросното месо”, посочи тя.

„По отношение на документите – представени са придружаващи документи, но има някои пропуски в реквизитите им. Това налага да проверим тяхната достоверност и истинността на съдържащата се информация. Затова казвам, че проверките ще продължат“, отбеляза Стоева.

Тя уточни, че към момента няма информация вносът на продукти от Бразилия да е забранен. По думите ѝ проверките ще продължат и ще се установят всички факти и обстоятелства.

Междувремнно 174 тона храни ще бъдат унищожени само за последния месец, след като са установени различни несъответствия.

„Засегнатите храни са различни. В тези 174 тона има готови за консумация храни, произведени в различни обекти, храни от животински и неживотински произход, яйца, напитки. Това е обобщената информация от официалния контрол през последния месец.

Както вече обявихме, извършваме засилени проверки във връзка с летния туристически сезон и повишената активност на населението през лятото. Част от храните са били без етикети или маркировка, други са били с изтекъл срок на годност или съхранявани неправилно. В тези обобщени данни са включени всички установени нарушения през периода“, коментира Кремена Стоева.

„Контролът се извършва съгласно законодателството. Той е планиран, а не постоянен, и честотата му се определя въз основа на оценка на риска. Пробите за контрол на качеството също се вземат по утвърдена мониторингова програма, но не могат да обхванат 100% от разнообразието на храните на пазара.

Затова приветстваме всички сигнали от граждани и проверяваме абсолютно всеки постъпил сигнал. Пазарът е изключително голям, а обектите са много“, коментира тя.

По думите ѝ БАБХ също подлежи на проверки. Европейската комисия е основният орган, който упражнява контрол върху дейността ѝ. Извършват се системни одити в различни направления.

“Когато се установят пропуски или слабости, получаваме препоръки и коригираме работата си. Това е постоянен процес както за контролните органи, така и за бизнес.

Имитиращите продукти, съдържащи мляко, са регламентирани от националното законодателство. Те не са незаконни. Важното е потребителят да бъде информиран. Има строги правила за производството, етикетирането и предлагането им. Те не могат да носят наименованията на млечните продукти“, припомни още експертът.

Затова гражданите трябва внимателно да четат етикетите и да се информират какво купуват. Контролът върху тези продукти се извършва от години.

Всеки месец се вземат проби от пазара, като в процеса участват и браншови и потребителски организации. Контролът продължава и нарушенията стават все по-малко. През последните няколко месеца не са установявали такива.

Днес беше затворената кухня на семеен хотел по Черноморието, където бяха настанени и деца.

„Проверката е извършена съвместно с други институции по инициатива на Министерството на туризма. Проверен е семеен хотел, избран на случаен принцип. Установено е много лошо хигиенно състояние на кухнята. Открити са храни с изтекъл срок на годност, храни без етикети и храни, съхранявани при неподходящи хигиенни условия и извън необходимите температурни режими. Поради това обектът е спрян от дейност и е затворен.

По време на проверката е установено, че в хотела е настанена група деца – спортисти на няколкодневен лагер. До момента нямаме сигнали за оплаквания или влошено здравословно състояние“, коментира Кремена Стоева.

„Туроператорът или организаторът на лагера е следвало предварително да уведоми Българската агенция по безопасност на храните за присъствието на деца, но това не е направено. Когато бъдем уведомени за подобни събития, задължително извършваме проверки преди пристигането на децата, за да гарантираме тяхната безопасност и здраве“, уточни още тя.

Редактор "Екип на Петел",

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