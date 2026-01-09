Шеф в ГДБОП посочи разликите между истинските и фалшивите банкноти от евро

Редактор: Недко Петров

Гл. инспектор Виктор Стоименов обясни как да различаваме истинското евро от фалшивото. Началник сектор „Фалшификация“ към ГДБОП даде пример с две банкноти от 20 евро, като неистинската бе отгоре, а истинската - отдолу.

Много често фалшификаторите по отношение на водния знак ползват един трик, благодарение на който обикновено го напечатват на гърба на банкнотата или притискат банкнотата с някакъв инструмент, с който създават това изображение. При пипане истинската банкнота трябва да е гладка и не трябва да усещате нищо, докато при фалшификатите в тази част много често може след различни имитации, може да забележите някакъв релеф или на гърба да видите напечатано въпросното изображение, което много често го забелязваме. Това е имитирана фигура на Европа и самото 20 не се движи, започна Стоименов.

Важно е да гледате смарагдово зеленото число. Това е основен елемент, на който следва да обръща внимание. При фалшификата то седи статично, докато при оригиналните банкноти имаме така наречения ефект на движение на светлината, допълни той.

Впоследствие Стоименов посочи и разликата в банкнотите от по 50 евро, като отгоре отново бе фалшивата.

Взимаме друга банкнота, ето отново отдолу е истинската банкнота, а горе на фалшивата я няма фигурата на Европа. Има имитация на осигурителната нишка. Обръщаме внимание на холограмната ивица и тук виждаме прозорчето с портрета на Европа. Забелязваме, че при фалшивите как колко неясно е изобразен лика на Европа, докато при оригиналните банкноти при движение нагоре-надолу, виждате, че се сменя лика и от изображението на Европа се появява номиналната стойност на банкнотата, заяви още по Нова Тв той.

Според Стоименов при монетите от евро не се забелязват фалшификати. Той обаче предупреди възрастните хора да внимават, когато им връщат ресто, защото много от нашите 1 и 2 лева са сходни с монетите от от едно и две евро.

