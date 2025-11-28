Шеф в "Пътна полиция": Войната по пътищата ще спре когато променим съзнанието и манталитета си

Пиксабей

На територията на Сливен продължава ръстът на произшествията с пешеходци, коментира пред БТА началникът на сектор „Пътна полиция“ – Сливен, главен инспектор Илиян Николов. По думите му от началото на годината са регистрирани 36 инцидента, при които има един загинал и 35 ранени. „Миналата година за същия период бяха 28, с един загинал“, каза той.

Според него, въпреки множеството санкции, шофьорите продължават да не пропускат пешеходците на пътеките.

Николов обясни, че ежедневно се възлагат задачи на нарядите да наблюдават за подобни нарушения. Използват се и необозначени автомобили, оборудвани с видеокамери. „Заснемаме водачи, които не пропускат пешеходци. След това образуваме административни преписки“, коментира той и уточни, че този метод е ефективен, защото шофьорите не знаят кога и откъде се наблюдават.

По анализа на „Пътна полиция“ основните причини за произшествията са отвличане на вниманието и непредоставяне на предимство, а не скоростта. „Манталитетът е ключов. Забелязваме, че българите спазват правилата в чужбина, защото там не знаят какви ще са последствията. Когато обаче се върнат у нас, се „успокояват“ и масово започват да ги нарушават“, подчерта началникът на сектора.

Той посочи, че пешеходците са най-уязвимите участници в движението и затова екипите работят активно в детските градини и училищата. „Обучаваме децата как да пресичат безопасно, как да се оглеждат, как да подават сигнал към водача“, каза Николов. По думите му стъпването на пешеходната пътека „не дава автоматично предимство“ и затова децата се учат да вдигат ръка, за да покажат намерение за пресичане. Според него превенцията чрез обучение е най-силният инструмент за промяна в бъдеще.

Николов уточни, че санкции получават не само водачите, но вече и пешеходците. След промените в закона през септември е забранено разговарянето по мобилни телефони и писането на мобилните устройства по време на пресичане, както и носенето на слушалки. „Глобата за неправилно пресичане е 100 лева. Вече има глобени в Сливен“, каза той и подчерта, че зимният сезон прави пешеходците по-трудно видими. „Тъмните дрехи буквално ги скриват. Светлоотразителните елементи трябва да станат част от облеклото“, добави Николов.

Община Сливен е монтирала специално осветление над почти всички пешеходни пътеки. Предстои поставянето на още камери за видеонаблюдение. „Вече има много камери. Предстоят още около 150. Това е бъдещето“, заяви той. Тези устройства ще подпомагат контрола при преминаване на червено, непропускане на пешеходци и други нарушения. Според гл. инспектор Николов преминаването на червен сигнал е едно от най-грубите нарушения, което често води до тежки инциденти.

Средствата за видеоконтрол на скоростта се използват ежедневно. Максимално ги натоварваме. Те не са „хранилка“ на полицаите, подчерта Николов.

Той поясни, че решението за промяна на скоростния режим на 70 км/час по бул. „Банско шосе“, което стана преди дни, е на Общинската комисия по безопасност на движението, не на "Пътна полиция". След наблюдения от страна на полицията това разрешение само ще обърква водачите, защото преди пешеходните пътеки ограниченията ще продължат да бъдат 50 км/час. „Ще следим за спазването на правилата“, каза началникът на сектора.

В сектор „Пътна полиция“ в Сливен работят около 27–28 служители. „Преди 15 години са били с 5-6 души повече, а автомобилите тогава бяха много по-малко“, коментира Николов. Част от екипите ежедневно се пренасочват и към АМ „Тракия“, където инцидентите са тежки. Затова в града остават само един или два екипа, посочи той.

За подпомагане на контрола участват и районни инспектори, служители от „Охрана на обществения ред“, както и екип, който преглежда видеозаписите от камерите. Общината също ще назначи служители, които да подават сигнали за нарушения. Ние ще издирваме и санкционираме водачите, уточни началникът на сектора.

Много от местните шофьори карат „по памет“ и не гледат знаците. И най-малката промяна ги обърква, каза още Николов. Според него именно съзнанието на всички участници в движението е решаващият фактор. „Когато има съзнание, тогава ще спрем войната по пътищата“, заключи той.

