Шеф в ЦСКА за скандала в Дери: Феновете ни бяха подложени на тормоз

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Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков сподели мнението си след измъчения успех на "червените" с 2:1 над Дери Сити в Северна Ирландия - победа №100 за клуба в евротурнирите, пише БТА.

"Няколко са причините в моите очи за това, което се случи. През първата част, когато имахме контрол, не успяхме ефективно да завършим атаките си, позволихме да са опасни на контраатака, допуснахме да ни поведат след статично положение. Един двубой, в който имахме много колебания, но пък и зависи от гледната точка. Може да се каже, че отборът прояви характер и го спечели", започна Величков.

"Аз имах добър изглед отгоре и видях, че нашите фенове бяха провокирани. Феновете ни, които бяха в А сектор, също бяха подложени на тормоз. Нашите фенове не направиха нещо кой знае какво просто отвърнаха на провокацията. Имаше доста колебания в това естество, меко казано. Мерките, които могат да бъдат предприети е в описаното от делегата, ние успяхме да говорим с него. И след прекъсването нахлуха зад Митко Евтимов и го нападнаха", каза той за напрежението по трибуните по време и след мача.

"Доста по-сериозно предизвикателство е, трябва да имаме предвид всичко, което не направихме добре в тези два двубоя с Дери Сити. Смятам, че ще изглеждаме по друг начин заради класата на противника. Превъзхождахме Дери и това задължаваше, може би натежа", каза Величков относно очаквания следващ съперник Карабах.

"Трябва да гледаме противник след противник и да се готвим, защото Славия показа добри игри в подготовката. ЦСКА е готов да започне първенството. Футболно, физически и спортно-технически отборът ще бъде по-обигран. Смятам, че сега в този момент тези мачове през три-четири дни ще бъдат добре за отбора ни", сподели директорът за старта на сезона.

"Психологията е важна след такъв двубой. Отборът усеща, когато си имал колебания. Изключително важно е така, както съумяха проблемите с визите да бъдат обърнати така и тези победи. Ние постигнахме две победи с колебания, които демонстрирахме и тези победи да бъдат стъпка в правилната посока", продължи той.

"До края на трансферния прозорец нищо не е приключило, защото всичко е възможно. Не са само Петко и Теодор, имаме и други български играчи, които са на добро ниво. Ако нещо можем да кажем със сигурност, е, че последните месеци клубът полага усилия за работа в перспектива, гледайки в нашите играчи. Резултатите са видни. Нивото на втория ни отбор е много добро. Новата база на школата ще е готова до там, че да поеме елитните възрасти до броени седмици. Паралелно се изграждат и други терени, които да поемат по-малките възрасти. Добрите дни за школата предстоят", завърши Величков.

Редактор "Екип на Петел",

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