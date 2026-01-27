Шефът на „Величие“: Откраднат е къмпинг за половин милиард лева

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Лидерът на „Величие“ взриви ефира с това, което каза. Ивелин Михайлов първо обвини ГЕРБ в купуване на гласове на избори, а после разкри как в наша община са откраднали къмпинг за половин милиард лева.

Когато министър на вътрешните работи бе Бойко Рашков, казаха, че тогава е ограничил купуването на гласове. В общината, в която аз обаче живея, на 100% ГЕРБ си купиха гласовете до един. Така че вътрешният министър няма тази власт, защото корупцията си е разстлала навсякъде и единствено гражданското общество може да я регулира. Защо казвам, че в тази община 100% от гласовете са купени? Вижте, когато един човек е активен, той познава хората по места. Аз знам движението на парите, кои хора дават, за кои са купувачите на гласове, кои са хората, които ги разпространяват, за кои хора ги купуват. Но така или иначе властта не се интересува от доказателствен материал, заяви Михайлов.

Докато ние сме в Народното събрание, сме дали 10 папки с доказателствени материали за престъпления за милиарди с абсолютни доказателства. Дали сме ги на главния прокурор, на всички парламентарни партии сме ги разпратили, което е странно, защото някои от тях би трябвало да се опозиционни, препратили сме ги и към председателя на Народното събрание и към всички видове съдилища. Разпращали сме ги навсякъде, за да не би някой да не ги е видял, и някоя институция да ги препрати към другата. Отделно сме пращали много често към медиите, но пак няма реакция, продължи той.

Ще ви дам един фрапантен случай. Има откраднат един къмпинг, който е за близо половин милиард лева. Ние пратихме запитване към Министерство на земеделието горите и храните, и се оказва, че това е държавен горски фонд. Но хората в община Аврен, заедно с евродепутати и други, са направили организирана престъпна група, и са извадили фалшиви документи. Дори е парцелиран този къмпинг, и от държавна собственост той е минал в частна, и определени хора са взели да си го разфасоват. После ще намерят начин да си го прекарат и през министерството, и вече той да стане техен. Това е кражба за половин милиард и никаква реакция няма от обществото, никаква реакция от медиите, никаква реакция от всичките институции, добави по бТВ Ивелин Михайлов.

