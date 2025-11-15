Шефът на АИКБ: Вдигат доходите със заеми

Стопкадър "България Он Еър"

Добрин Иванов обясни по какъв грешен начин се повишават доходите у нас.

Формално българската икономика расте, но този растеж не е устойчив. Това заяви изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов в ефира на предаването "Money.bg".

По думите му, икономиката расте с ускоряващи се темпове през 2025 година спрямо 2024 година.

"Това създава грешно впечатление. Създава впечатление за устойчив растеж, но положението не е точно такова", посочи по "България Он Еър" той.

Иванов обърна внимание, че индустрията, от друга страна, намалява за пореден месец на годишна база.

"Индустриалното производство в България, което представлява около 27-28% от българската икономика, е на по-ниско ниво от 2021 година. Тоест, почти пет години назад сме се върнали", отчете още специалистът.

Той обясни, че основният фактор за растежа на българската икономика в момента е потреблението, което се увеличава след Ковид кризата насам заради ускореното повишаване на доходите и пенсиите.

"Ръстът на доходите, който провокира по-голям ръст на потреблението, е основан не на развитие на икономиката, а е финансиран със заеми. Затова този икономически растеж не е устойчив", категоричен бе Добрин Иванов, цитиран и от dunavmost.com.

