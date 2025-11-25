Шефът на АИКБ: Взимат се пари от едни хора и се раздават на репресивния апарат

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Дефицитът в бюджета няма да бъде спазен. Има скрит дефицит. 20.5 милиарда са заложени за нов дълг, 17 милиарда е държавния гарантиран дълг. Средствата са от държавни предприятия и държавата гарантира за тях. Тези пари се харчат неефективно и нерационално, и задълбочават разделението и противоречието. От едни хора се взимат едни пари и щедро се раздават на репресивния апарат.

Това заяви Васил Велев.

След тези негови думи той бе провокиран с остър въпрос от водещата: „БСП - Обединена левица“ са много горди, затова че ще дадат на майките за втората година, това че те гарантирали пенсиите да се увеличават по швейцарското правило. Те казват, че увеличаването на пенсионната вноска не е взимане от джоба сега, а е гаранция за в бъдещето ни. Как отговаряте на всичко това?

БСП и останалите политици нищо не могат да дадат. Те могат да отнемат от едни хора и да го преразпределят на други, защото те самите нищо не създават, и много от тях никога през живота си нищо не са създали, отвърна шефът на УС на АИКБ.

Пенсионната вноска, която се увеличава, тя не участва във формулата за определяне на пенсиите. От това, че ще се вземе сега повече от работещите хора, пенсията им утре няма да се увеличи, и това е или неразбиране, или манипулации и лъжа от страна на тези, които го изричат. В пенсионната формула не участва с колко процента се облага осигурителния доход, а участва осигурителния доход и колко време е плащан той, добави в „Още от деня“ Велев.

