Шефът на АПИ освободен заради "липса на комуникация за ремонти"

снимка: МРРБ

Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева е освободила председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев заради липса на комуникация по повод ремонт по време на празници, засягащ трафика към Гърция, съобщи тя пред журналисти в Брюксел:

"Комплексни са причините бих казала, но най-важната беше една ситуация, която се получи - липса на комуникация с мен като министър на регионалното развитие и благоустройството, и определено липса на комуникация с гражданите по отношение предстоящите празници. Организацията на трафика я поех на ръчно.

Днес ме замества друг заместник-министър, който също на ръчно е поел. Целта е българи и гърци да пътуват нормално в тези споделени дни, които предстоят на празници, децата имат ваканции, не може точно сега да се правят ремонти, които не са одобрени от мен".

Вълчев бе освободен със заповед на министър Бонева вчера и инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр, предаде БНР.

