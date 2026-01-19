Шефът на АПИ за Аспаруховия мост във Варна: За момента в състоянието на съоръжението няма нищо притеснително

Снимка: Petel.bg

До края на месеца ще бъде възложено пълно обследване на Аспаруховия мост, каза днес във Варна председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев пред участниците в кръгла маса, посветена на бъдещето на съоръжението. По думите му задачата ще бъде възложена на Националния център за териториално развитие. Според Вълчев резултатите от обследването трябва да станат ясни до три-четири месеца, след което ще бъде взето решение какви ремонти трябва да се правят.

За момента в състоянието на съоръжението няма нищо притеснително, посочи Вълчев. По думите му преди да се стигне до по-сериозни ремонти, трябва да се оправи настилката, което може да се случи още през тази година. Вълчев изтъкна, че той е по-притеснен, че трафикът по моста ще бъде изключително затруднен, когато се пристъпи към по-сериозни ремонти. Според него на ден по съоръжението преминават по около 50 хиляди автомобила – по близо 25 хиляди в едната посока. Ако бъде затворено едното платно за ремонт, другото не може да поеме трафика и ще има огромни задръствания, посочи председателят на АПИ, според когото трябва да се мисли за алтернативни варианти и пренасочване на част от движението.

Домакин на кръглата маса за бъдещето на Аспаруховия мост бе Община Варна. В дискусията се включиха народни представители от различни партии, общински съветници, представители на Военноморските сили, МВР, на морската общност, на граждански организации. Сред участниците бяха председателят на Общинския съвет във Варна Христо Димитров и кметът Благомир Коцев.

На срещата бе представен и финалният доклад на създадената работна група, чиято задача бе изясняване техническото състояние на съоръжението. Данните представи председателят на комисията по транспорт в Общинския съвет Георги Кулински. Той изтъкна, че е необходимо още през тази година в бюджета на Варна да бъдат заложени средства за изграждане на интелигентна система за управление на трафика по моста. По думите му, се работи и по уточняване на най-добрите варианти за пренасочване на движението, когато започне сериозният ремонт на съоръжението. Сред тях са клапов мост, изграждане на тунел, изграждане на нов мост, осигуряване на воден транспорт.

