Шефът на Агенцията по вписванията изпрати писмо до медиите

"Петел" следи какво се случва, след като шефът на държавна институция е заплашен с уволнение.

Директорът на Агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободен от длъжност.

Министърът на правосъдието Николай Найденов обяви причините: недопустими практики и нарушения, продължаващи с години.

Посочени са нарушения при провеждането на обществени поръчки и грешки в счетоводството. 60 на сто от щатните бройки в агенцията не са заети. Тези сигнали са отпреди две години, но досега не са предприемани никакви мерки, каза министърът на правосъдието.

„В официален доклад е препоръчано незабавно освобождаване на директора и сезиране на Софийската градска прокуратура. Тези препоръки не са били изпълнени. Нещо повече – директорът е получавал тримесечни оценки за отлично изпълнение, заради което е получавала петцифрени бонуси в лева. Обръщам се към почтените служители на агенцията, за да ги подкрепя в работата им в една среда, за това, че са били принуждавани да правят подписки за техния изпълнителен директор“, каза Николай Найденов, министър на правосъдието.

Тези констатации са били готови преди 6 месеца след две проверки на кабинета „Желязков“, каза предишният редовен министър на правосъдието Георги Георгиев.

„Така както днес правосъдният министър докладва резултатите от нашата проверка, от втория или третия ден, откакто встъпи в мандата, в чужбина докладва нашите реформи за излизане на България от сивия списък. И аз имам очакването и надеждата, че наесен тези наши усилия ще доведат до успех“, каза Георги Георгиев, бивш министър на правосъдието.

Служебният министър Андрей Янкулов каза, че за двумесечното си управление не е получавал сигнали, за да налага одит.

„Ясно ми е било, че има управленски проблеми в агенцията, като персонални конфликти и незаети места, но не съм получавал сигнали и съответно основания за кадрови решения“, каза Андрей Янкулов, служебен министър на правосъдието.

Министърът на правосъдието ще сезира прокуратурата заради информация за изхвърлени документи с лични данни.

За bTV Митева заяви, че ще коментира случая след официалното ѝ освобождаване.

Преди минути тя изпрати писмо до медиите, в което твърди, че преди нейното встъпване в длъжност, на два пъти има констатирани липси на нотариални актове. "За първи път това се случва през 2013 г. Тогава е извършена инвентаризация на архивите след преместването им от Софийски градски съд в Агенция по вписванията и през 2020 г. при извършена годишна инвентаризация. И при двата случая към датата на констатациите има изготвени документи и съответните отговорни лица са наясно с липсите".

Ето цялото й писмо:

Агенция по вписванията работи ежедневно с граждани, всички регистри към днешна дата предоставят услуги на потребителите качествено и в срок. Това е безспорното доказателство, че Агенция по вписванията работи безпроблемно.

Търговският регистър е изцяло електронен, всички обстоятелства и документи се съхраняват по партидата на търговците и риск за тях няма. Архивите на Службата по вписванията и Службата по регистрация в София са организирани и се съхраняват при спазване на действащата нормативна уредба, установените правила за архивиране, отчетност и административен контрол. За собствеността може да се извърши надлежна проверка освен в книгите и в азбучниците, и в двойно входящите регистри, които се съхраняват в Агенция по вписванията. След 1996 г. екземпляр от актовете се съхранява и при нотариуси, частните и държавните съдебни изпълнители. Няма опасност за собствеността и фирмите на гражданите на София, дори при липсващи хартиени документи. Преди моето встъпване в длъжност, на два пъти има констатирани липси на нотариални актове. За първи път това се случва през 2013 г. Тогава е извършена инвентаризация на архивите след преместването им от Софийски градски съд в Агенция по вписванията и през 2020 г. при извършена годишна инвентаризация. И при двата случая към датата на констатациите има изготвени документи и съответните отговорни лица са наясно с липсите.

Назначена съм на длъжността изпълнителен директор на агенция по вписванията по време на първия служебен кабинет на премиера Радев през юни 2021 г. и тогава, и сега изповядвам ценностите за почтеност и прозрачност в управлението, с нулева толерантност корупция. Веднага след встъпването ми в длъжност още през август 2021 г. срещу мен започнаха медийни атаки, които се активизираха при всяка смяна на правителство и са идентични с твърденията от доклада, които изнесе министър Найденов. При всяка една публикация съм изготвяла подробен доклад до съответния министър с доказателства за това, че данните за нарушения в работата на агенцията са неверни. Представих на министър Найденов подробен встъпителен доклад за дейността на агенцията, с приложени документи и доказателства. От встъпването в длъжност на новия министър на правосъдието и днес при освобождаването ми, среща между нас не се е състояла и нито министърът, нито негов представител са посещавали агенцията, за да добият преки впечатления от работата и екипа на Агенция по вписванията.

Искам да изкажа своите благодарности към всички професионални гилдии, с които работихме ефективно и ползотворно, но най-вече към служителите на агенцията. Те работят съвестно и изпълняват задълженията си в интерес на обществото. Не е почтено да се слага петно върху труда им.

Към 20.06.2026 г. Агенция по вписванията предоставя услуги на гражданите качествено и в срок, с осигурения от Министерство на правосъдието финансов ресурс и наличен кадрови капацитет. От 21.05.2026 г. всички предизвикателства, задачи и проблеми са отговорност на новото управления на Агенция по вписванията и следва да се адресират към тях. Пожелавам им успех!

