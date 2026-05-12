Шефът на БАБХ разкри схеми за източване на държавни субсидии: Над 1000 животни в 4 ферми ги има само на документи

Схеми за източване на държавни субсидии чрез несъществуващи домашни животни разкриха от Българската агенция по безопасност на храните.

Инспекторите са установили липсата на над 1000 овце при проверки само на четири ферми в общините Смолян и Чепеларе. Животните са съществували само по документи, като чрез тях собствениците са получавали пасища и държавно финансиране.

„Да, 1026 животни, които са в този район, в четири животновъдни обекта. Първоначалната версия беше, че са пренесени в Хасково. След като колегите правят обратна комуникация, т.е. да отидат на местата, където са преместени нелегално, да го кажем, сменят версията и се оказва, че са ги заклали по празниците. В крайна сметка тези виртуални овце се оказва, че ги няма“, казва д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните.

По думите му проблемът е много сериозен.

„Сериозността е огромна. Бих казал, че тук са намесени множество институции, които са останали с широко затворени очи или широко отворени. Имам предвид Изпълнителна агенция по репродукция и селекция на животните, БАБХ, ДФ „Земеделие“, общински и областни структури на службите по земеделие – никой не е реагирал в този момент. Това е много сериозен проблем. Именно проблемът е, че тези пари изтичат“, посочва Мавровски.

Според него по неофициални данни става дума за стотици хиляди левове само от тези четири стада.

„Много голяма част от проверките, които сме осъществили, буквално срещат съпротива, саботаж на тази дейност. Мога да ви кажа, че над 27 000 животни не са открити по време на проверки“, казва още директорът на БАБХ.

Той уточнява, че това е за период от два месеца. За конкретните 1026 овце щетите по сметките на агенцията са около 300-400 000 лева.

„Трябва да имаме на първо място регистриран ветеринарен лекар, който да е видял тези овце. Той ги е маркирал, въвел ги е в информационната система ВЕТИС. Второто ниво е официалният ветеринарен лекар на общината, който също не е реагирал на тази липса. Следващо ниво е ДФ „Земеделие“, които минават на проверки периодично по оценка на риска и те също не са реагирали. И те също не са ги видели вероятно с години“, обяснява Мавровски.

По думите му следващо ниво е Общинската служба по земеделие, която дава правото на тези хора да очертаят пасища.

„Тук говорим за една цяла верига, която в случая беше прекъсната от една проверка. Всеки от тази верига си е затворил очите, за да може това нещо да съществува. Това са три звена на министерството, които едновременно проверяват“, казва той.

Мавровски обяснява и как се извършват проверките.

„Уведомява се стопанинът, че в този ден и в този час ще бъде проверен. Влизат и започват животно по животно, като следят вътре дали отговарят самите животни на възраст, порода, съответно и на пол, защото има и такива случаи, където кравите се оказват бици или биците се оказват крави“, посочва той.

По думите му това се прави, за да се догони бройката. Другата най-често срещана измама е подмяна на животни.

„Опасното в тази ситуация е, че имаме животни, имам предвид тези, които са без идентификация, те са без изяснен здравен статус. Тук вече идва следващият момент. Знаете наскоро случая с антракса, знаете случая с бруцелозата в Симитли“, казва Мавровски.

Той посочва, че виртуалните животни очертават пасища, а пасищата дават реално „едни чисти пари“, които идват при самите бенефициенти.

На въпрос за какви щети като пари става дума, директорът на БАБХ отговаря: „Милиарди“.

„Колеги, които идват, имам предвид браншови организации, споменават за нелоялни практики назад във времето“, казва още той.

Мавровски посочва и твърдения за т.нар. такса „Гражданска отговорност“.

„Ще го спомена, макар че не знам до каква степен е редно на този етап. В миналото, да го кажем периодът до този момент, са обикаляли едни лица, които са от БАБХ и са искали т.нар. такса „Гражданска отговорност“. Тази ГО на практика е искана от производителите и от хора, които съответно трябва да си плащат, за да не бъдат разкрити дадени схеми“, казва той.

По думите му размерът е бил различен, а срещу парите производителят е получавал „спокойствие, че няма да бъде открит“.

„Сега в момента това казват всички, че такова нещо няма. Към този момент да речем такава практика не съществува и са изключително щастливи и доволни от това. Всички“, казва Мавровски.

Според него рисковете за населението са свързани със здравния статус и храната.

„Здравен статус, лоша храна. Имам предвид консумация на храни, за които няма абсолютно никакъв здравен статус“, посочва директорът на БАБХ.

Той коментира и темата с пестицидите.

„Още нещо можем да отбележим тук. Докато едно човече, да наречем, беше в БАБХ, бяха заловени едва 2 килограма пестициди до освобождаването му. В следващия момент се оказа, че без този човек агенцията успя само с две проверки да открие над 60 тона. Т.е. едно чадърче или един голям чадър е отстранен“, казва Мавровски.

По думите му за тези два месеца не е имало никакво влияние или опитите за влияние са били неутрализирани веднага.

„Ако агенцията продължи да работи в тази посока като независима институция – да прави проверки, тогава може да гарантирам на всички зрители, че съответно храната, която слагат на масата, е чиста“, казва той.

Мавровски посочва, че в определени зеленчукови и овощни градини са засечени следи от ДДТ – забранен пестицид.

„Другото, което е важно да отбележим, особено с пестицидите, е, че в определени градини, имам предвид зеленчукови, овощни, са засечени следи от ДДТ – препарат, който от десетки години вече не се използва и е забранен за употреба. Оказва се, че реално някой си е закупил вероятно евтини препарати от съседни, трети, където вероятно там са разрешени, и съответно е третирал зеленчуци и плодове“, казва той.

Според него трябва да има изключително строг контрол и независима структура, която не се влияе „нито от политици, нито от обаждания на този или на онзи“, за да има чиста храна.

„Към момента бих казал, че контролът е изключително на ниво, колегите работят абсолютно спокойно и нямат влияние. Официалният контрол на този етап е без влияние. Ако има такова влияние към мен или към персонала, ако не успея да го неутрализирам, по-скоро бих напуснал тази позиция“, казва Мавровски.

Във връзка с новото правителство и новия министър на земеделието Пламен Абровски директорът на БАБХ посочва, че би провел среща с него, ако бъде поканен.

„На първо място – дигитализация на процесите в самата агенция, т.е. проверките, които извършваме, трябва да минават абсолютно дигитално и да могат да се виждат във всеки един момент от всяка точка на страната. Второто е граничният контрол – там, където е изключителна слабост в момента на ЕС като цяло. И третата точка е обезпечаване с достатъчно кадрови потенциал и съответното финансиране и заплати“, казва Мавровски.

