Шефът на БЧК: Не е лесно да си доброволец

снимка: Bulgaria ON AIR

Доброволците, когато работят, работят, защото имат голямо сърце и искат да помагат. Работим и настояваме да се направи закон за доброволеца много преди 2012 г. Да се знае мястото на доброволеца, неговите права, задължения, да се сложи на масата и интересът на работодателите. Основната цел е да се помага ефективно. Да се направи закон, който да защитава интересите и на едните, и на другите. Работодателят трябва да бъде част от процеса. Това заяви председателят на Българския Червен кръст (БЧК) акад. Христо Григоров в предаването "Денят ON AIR".

Той призова да градим мостове един към друг, за да може по тях да върви доброто.

"Има идея да се направи национален регистър, в който да влязат всички доброволци - това е неправилно. Имаме доброволци към общините, Червеният кръст също има. Не можем тези хора да ги сложим в един списък и те да са доброволци. Категорично сме против общ национален регистър на доброволците. Контролът няма да бъде ефективен. Всеки неправителствен орган трябва да отговаря за своите доброволци и да им даде чувството, че не помагат само на хората, а и на себе си - стават още по-добри хора", каза акад. Григоров пред Bulgaria ON AIR.

Председателят на БЧК изтъкна, че не е лесно да си доброволец.

"Доброволците не са само тези, които дават храна. Това са структури, обучени за действия в екстремални ситуации", подчерта той.

По думите на акад. Григоров трябва да бъдем обединени и защитени със закон за доброволците и нашето законодателство да го преведем във вид като в другите европейски държави.

"В българина остава онова, което сме наследили от нашите предци - да бъдем добри. Човек се учи цял живот. Няма стандартни ситуации. Всяка една ситуация те учи на нещо ново. Доброволецът трябва да знае как се оказва първа долекарска помощ. Тези хора при нас са над 17 000 в цялата страна. Те са готови да участват навсякъде, където е необходимо", добави акад. Григоров.

"Част от средствата за БЧК идват от държавата. Ние сме в помощ на държавните институции. Парите никога не стигат. Въпросът е тези пари да бъдат правилно разпределени, за да може доброволецът да бъде ефективен", обясни той.

Председателят на БЧК уточни, че доброволецът не получава пари, а средствата отиват за облекло, оборудване и превоз.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!