Шефът на БФС подготвя голяма чистка

Президентът на БФС Георги Иванов подготвя много големи промени в съдийството за новия сезон. Под негова диктовка от нарядите за неопределено време бяха извадени главният арбитър на Лудогорец - ЦСКА (1:0) Стоян Арсов и реферът на ВАР Васил Минев.

Шансовете двамата да получат наряди в първите 3-4 месеца преза новия сезон граничат с нулата. Което означава, че санкцията им ще продължи доста дълго време.

Отделно още трима съдии ще са аут от двубоите в Първа лига през сезон 2026/27. Двама от тях ще бъдат понижени във второто ниво на футбола ни. Другият не е изключено повече да не види свирка.

"Ще има извадени и няколко тъч рефери от ефбет Лига и от Втора лига. Планирана е чистка, за да се сложат край на многото негативни неща в съдийството. Когато някой рефер сгреши веднъж, нормално е. Няма перфектни хора в нито една сфера на живота. Но когато грешките стават с натрупвания и когато през тях прозира задкулисна тенденция, ще следват сурови наказания. Всъщност, Георги Иванов махна немалко рефери през вече изминалия сезон. Но сега ще е има нова чистка", категорични са източници на Блиц от футболната централа.

