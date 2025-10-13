Шефът на БНБ призна: Инфлацията ще е по-висока от еврозоната

Пиксабей

Димитър Радев: Инфлацията ще е по-висока от еврозоната, нужен е контрол върху бюджета

България ще приключи 2025 година с годишна инфлация, по-висока от средната за еврозоната. Това прогнозира управителят на БНБ, Димитър Радев в интервю за БНТ и Надя Обретенова, като подчерта, че макроикономически дисбаланси няма да има, но цените ще останат основна тема в обществото, предаде Нова Варна.

Трудности пред бюджета за 2026 г.

Според Радев, първият бюджет на страната в рамките на еврозоната ще бъде ключов индикатор за политическата воля да се овладее негативната тенденция във фискалната политика. Той напомни, че проблемите са започнали след политическата криза от 2020 г., която доведе до разхлабване на фискалната дисциплина.

„Бюджетът за 2026 година ще покаже дали има достатъчно здрав разум да пречупим този тренд,“ заяви управителят на БНБ.

Поуки от Франция и опасения за „румънски сценарий“

По думите на Радев, фискалните проблеми във Франция са знак за нуждата от реформи и координация, но не представляват заплаха за икономиката на еврозоната. Той предупреди, че България трябва да избегне „румънски сценарий“ – т.е. прекомерно увеличаване на държавните разходи и данъчната тежест.

„Ако проблемите ескалират, ще стигнем до точка, в която няма полезни ходове,“ подчерта той, допълвайки, че устойчиви разходи над 40% от БВП водят до нужда от дълг или данъчно увеличение.

Възможности и избори пред България

Радев коментира и препоръките на МВФ, сред които замразяване на заплатите в държавния сектор и увеличение на данъците. Той заяви, че България има правото сама да взима решенията за своята фискална политика.

„Имаме шанс да увеличаваме реалните доходи и да възстановим фискалните буфери, ако управляваме разумно разходната част,“ каза управителят на БНБ.

Заключение

Прогнозата на БНБ показва, че пред България стоят предизвикателства, но и възможности. Ключът според Радев е в разумната макроикономическа и фискална политика, запазването на устойчиви държавни разходи и пречупване на негативния тренд.

